Полежайкин из «Папиных дочек» попал в реанимацию

В Instagram 32-летний Михаил Казаков опубликовал снимки, на которых показал перебинтованные ноги. От подробностей звезда «Папиных дочек» решил воздержаться. Что же произошло с актером пока неизвестно — он пообещал чуть позже все рассказать. «Добро пожаловать в мой мир», — подписал публикацию артист.

Напомним, Михаил Казаков приобрел широкую известность, сыграв Илью Полежайкина в «Папиных дочках». На съемках сериала вес актера составлял больше 100 килограммов. Сейчас же его трудно узнать — артист стал спортивным, стройным и подтянутым. «Ходьба, больше ничего не нужно. Я пять тысяч километров прошел за последние девять месяцев. Это почти 22 километра в день. Я просто поставил машину и начал ходить», — рассказывал он о секретах своего преображения.