Евгений Петросян отправит Виктора Коклюшкина под суд за оскорбления жены

Супруге Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой не привыкать к постоянной критике в свой адрес. Самые популярные высказывания, как правило, касаются ее стиля в одежде и, разумеется, разницы в возрасте с юмористом. В роли судей — подписчики женщины в социальных сетях, которым она периодически отвечает лично.

Однако на днях с заявлением в адрес Татьяны неожиданно выступил коллега Петросяна Виктор Коклюшкин. Писатель-сатирик якобы переживает, что Евгений Ваганович перестал появляться на телевидении, и связывает это с его новым браком. Мол, Татьяна — совершенно не тот человек, который должен быть рядом с юмористом.

Петросян вступился за супругу и решил привлечь Коклюшкина к ответственности. Соответствующее заявление в прокуратуру уже передал адвокат артиста Сергей Жорин. «После выхода этого материала Евгений Ваганович был сильно возмущен, — прокомментировал «СтарХиту» представитель артиста. — Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства».