Гороскоп на 6 июля: кого из знаков Зодиака ждет выгодное знакомство

Овен

Постарайтесь не садиться за руль, потому что у вас могут возникнуть проблемы на дороге и с транспортом.

Телец

Не переживайте, если попадете в сложную ситуацию. Вам окажет моральную поддержку старый и надежный друг.

Близнецы

День опасен подвохами, особенно если вы их не ждете. Так что будьте начеку и не делитесь ни с кем своими планами.

Рак

В личной жизни полное затишье, которого вы так ждали. Есть повод отдохнуть и набраться сил.

Лев

Если вас посетят новаторские мысли и желание поэкспериментировать, к примеру с перестановкой, – действуйте.

Дева

Остерегайтесь в этот день обмана от незнакомых людей. Ваша интуиция вас не подведет и подскажет верный выход, пишет «Сегодня».

Весы

Постарайтесь не вмешиваться в разногласия между родными. Вы все равно не сможете никого ни в чем переубедить.

Скорпион

Вас ждет интересная встреча, однако звезды советуют быть сдержаннее, терпеливее и не торопить события.

Стрелец

Этот день благоприятен для творческого занятия и получения новых знаний. Не перегружайте желудок тяжелой пищей.

Козерог

Знакомство этого дня принесет вам финансовую выгоду в будущем. Не переживайте, все преграды преодолимы.

Водолей

Постарайтесь в этот день ни с кем не спорить, потому что вы рискуете оказаться крайними в разборках.

Рыбы