Вилле Хаапасало меняет профессию: актер начал продавать хачапури

Финский актер Вилле Хаапасало, известный по ролям в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Любовь в большом городе», из-за коронавируса сменил профессию. Теперь актер продает хачапури в финском селе Пуумала.
Вилле признался, что из-за карантина ему пришлось перенести или отменить многие проекты, поэтому актер принялся развивать свой ресторанный бизнес. У Хаапасало есть рестораны в Хельсинки. Там грузинское блюдо хачапури пользуется большим спросом, поэтому он решил открыть небольшую пекарню в Пуумале.
По словам Вилле, ему приходится рано вставать, чтобы печь хачапури и везти их на точку продажи. Рабочий день Хаапасало часто ненормированный, однажды ему пришлось работать 19,5 часов подряд.
Также актер признался, что у его заведения всегда очереди желающих полакомиться грузинским блюдом, хотя стоимость блюда немаленькая – 12 евро за порцию.
В Instagram аткре открыл страчнику «Хачапури Хаапасалу» и хвастается, сколько штук хачапури он продает в день. Например, неделю назад он продал 157 штук в день. Видимо, этот продукт пользуется большой популярностью в Финляндии, а его реализация сможет поравить невеселое финансовое положение финского артиста.