Вилле Хаапасало меняет профессию: актер начал продавать хачапури

Также актер признался, что у его заведения всегда очереди желающих полакомиться грузинским блюдом, хотя стоимость блюда немаленькая – 12 евро за порцию.

В Instagram аткре открыл страчнику «Хачапури Хаапасалу» и хвастается, сколько штук хачапури он продает в день. Например, неделю назад он продал 157 штук в день. Видимо, этот продукт пользуется большой популярностью в Финляндии, а его реализация сможет поравить невеселое финансовое положение финского артиста.