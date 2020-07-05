Ротару впервые показала свой дом за миллион долларов

На кадрах, опубликованных в личном Instagram звезды, виден трехэтажный дом причудливой формы с двумя двухэтажными пристройками. Территория вокруг него — сплошь огромный цветущий сад, плавно переходящий в благоустроенный лесной массив.

Как сообщает URA.RU , площадь особняка, расположенного в элитном пригороде Киева — Конча Заспе — составляет порядка 120 квадратных метров. А его стоимость — около миллиона долларов.

В комментариях пользователи отмечали, что у Ротару действительно хороший вкус, поскольку дом выглядит очень лаконичным. Но вместе с тем, фолловеры искренне удивлялись, как звезде удается содержать и его, и огромный приусадебный участок в идеальном состоянии. Некоторые предположили, что у артистки наверняка есть масса помощников.