Полнолуние 5 июля 2020 года: что можно делать и что нельзя

По словам астрологов, полнолуние пройдет под эгидой целеустремленного Козерога, что сделает многих более решительными. Но из-за слишком бурного хода событий, а также по вине затмения Луны людям будет сложно удержать происходящее под контролем. Предстоит превратить риски в шансы, воспользовавшись рекомендациями астрологов и экспертов сайта dailyhoro.ru о том, что можно и нельзя делать 5 июля.

Благоприятные дела: что можно делать в полнолуние

Планирование на будущий месяц. 5 июля астрологи предлагают настроиться на философский лад, вспомнить о сдержанности и самоконтроле в ряде вопросов. Эмоции и амбиции могут толкать далеко вперед, но первостепенная задача — поставить перед собой важные цели, от которых не получится и не захочется отступать в течение месяца.

Практичность в делах и запланированные разговоры. Поскольку управлять событиями будет лунный Козерог, людям обеспечена душевная ясность. С одинаковым успехом можно сделать что-то полезное в быту, побыть с любимым человеком или начать разговор о совместных планах на жизнь. И не нужно стесняться каких-то тем: тот, кто желает счастья и видит цель, не имеет запретов.

Гадания на любовь, деньги и судьбу, а также техники исполнения желаний. В воскресенье астрологи предлагают отпустить в свободное плавание желания и мысли. Свет полной Луны проявит все то, что каждый наработал за предыдущий месяц. Довольны ли вы картиной своего будущего, или хотите большего — спокойно оценивайте и делайте выводы. Июльское полнолуние — это еще и день мощных энергий, направленных в обозримое будущее. Используя гадания или просто голос интуиции, можно сформировать конкретные планы и обдумать шаги к достижению целей. Отлично работают техники визуализации: для исполнения задуманного достаточно представить мечту и мысленно перенестись в тот момент, когда ваше желание уже исполнилось.

Духовные практики. Полнолуние — энергетически нестабильный день, поэтому лучше посвятить его отдыху, медитациям, восстановлению равновесия, бережной заботе о себе. Не стоит пытаться все контролировать: чем меньше напряжения, тем лучше.

Постоянство в решениях. Козерог предлагает ощутить себя творцом собственной жизни, а не ее зрителем. Благоприятно заниматься перспективными делами, которые обеспечат профессиональный рост.

Опасности и риски в полнолуние: что нельзя делать 5 июля

Рисковать деньгами и своим положением. Нас ждет день энергетических колебаний и сюрпризов, поэтому не стоит выносить поспешные суждения и принимать серьезные решения. Всплеск энтузиазма и удачи может так же внезапно закончиться, как и начался. Не рекомендуется ставить под удар финансовые ресурсы и свою репутацию.

Поддаваться негативу, лени, апатии и инстинктам. Все это чревато путаницей в делах и мыслях, а также может сорвать намеченные планы. Помните, что ключевым условием успеха в Полнолуние является состояние душевной собранности и внутреннего покоя, то есть, отсутствие спешки и сиюминутной суеты.