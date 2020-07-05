Адвокат заявил о новом заболевании у Ефремова

По словам Эльмана Пашаева, это весомая причина невиновности актера. Сейчас эксперты проверяют, есть ли такое заболевание у артиста.

Абсансы — это заболевание головного мозга различной этиологии. При отсутствии адекватного лечения склонно к хроническому течению. Ранее эту болезнь называли «малый эпилептический припадо»к, или - на французский манер - птималь.

Птималь - кратковременное помрачение. У больного внезапно пропадает сознание, он как бы отсутствует ( фр. Absence, абсанс, отсутствие) Через несколько секунд сознание возвращается и человек продолжает дела, которыми был занят до приступа.