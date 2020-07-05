Гороскоп на 5 июля: как лунное затмение повлияет на знаки зодиака

Гороскоп говорит, что Тельцу полезно побыть домоседом, а Скорпионов потянет на природу.
Овен
В день затмения откажитесь от серьезных физических нагрузок. Лучше займитесь полезными приобретениями для дома – они вас порадуют.
Телец
Близнецы
Звезды рекомендуют уделить внимание пожилым родственникам, потому что они нуждаются в вашей помощи.
Рак
Лев
Будьте готовы к тому, что ваше настроение в день лунного затмения может быть переменчивым и непостоянным.
Дева
День подходит для интересного времяпровождения с семьей и друзьями. Только не злоупотребляйте алкоголем.
Желательно проявить внимательность по отношению к проблемам своего партнера. Будьте готовы к непредвиденным растратам.
Скорпион
Вам будет полезно выбраться на свежий воздух. Избегайте открытого солнца и наслаждайтесь природой.
Стрелец
Близким людям потребуется ваше внимание. Организуйте для всех подарки и поднимете им настроение.
Козерог
Большую часть выходного вам придется посвятить решению накопившихся бытовых вопросов. Старайтесь не транжирить, советует «Сегодня».
Водолей
Затмение и полнолуние – неблагоприятный период для начинаний. Не давайте поводов для ревности своему партнеру.
Рыбы
В этот день вас поглотят различные бытовые хлопоты, так что вы вряд ли найдете много времени для отдыха.