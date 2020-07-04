Похоронившая мужа блогер Екатерина Диденко закрутила роман с актером

Отметим, что о новой любви в своей жизни Екатерина Диденко предпочитает пока не распространяться. При этом она уже познакомила молодого человека со своими детьми.

Напомним, что аптечный ревизор, как она сама себя называет Екатерина Диденко «прославилась» на всю страну четыре месяца назад. Она вместе с мужем отмечала свой день рождения в компании друзей. В какой-то момент супруг блогерши Валентин бросил в бассейн 25 килограммов сухого льда. В итоге три человека погибли из-за возникшей реакции. Не так давно девушка отмечала, что готова начать новую жизнь. Для начала Екатерина Диденко сделала в одной из клиник себе грудь.