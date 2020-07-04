Сб, 4.07.2020
Дом Ефремова в Юрмале: что там сейчас? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Как похорошела!» Певица МакSим впервые появилась на публике после страшного ДТП

МакSим

ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS

Чуть более года прошло с того момента, как звезда поп-сцены певица Максим попала в жуткое ДТП. Затаив дыхание, родные, друзья, коллеги и поклонники артистки ждали вердикта врачей, остерегаясь самого худшего, пишет Пятый канал.

К счастью, медикам удалось восстановить здоровье Максим и подарить надежду на скорое возвращение на большую сцену. Перенеся серьезный курс реабилитации, сегодня она делает все возможное, чтобы вернуться к прежнему ритму жизни. В частности, уже возобновила тренировки по большому теннису.

Свежими снимками заметно похорошевшей артистки поделилась ее продюсер Маргарита Соколова, опубликовав их в личном Instagram-аккаунте.

«Такая лапушка! Будь здорова и счастлива, Мариша!»

«Наша Мариночка вернулась! Какое счастье!»

«Господи, дай этой девочке здоровья крепкого на долгие годы!»

«Как похорошела! Отпуск идет на пользу!» — писали под фото восторженные фанаты певицы.

Безусловно, многие поклонники также задавались вопросом, когда именно Максим приступит к написанию нового материала и вновь порадует публику живыми концертами. К сожалению, ответа на него продюсер звезды не дала.

НАВЕРХ