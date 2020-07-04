Feduk и и его возлюбленная в «Вечернем Урганте» дали первое совместное интервью и рассказали о своем романе

А я услышал и увидел девушку, которая говорит на английском языке. Я не понял, что она хотела купить майку, которую я купил… Я не знал в тот момент, кто такая Саша. Потом спросил у кассира, кто эта прекрасная девушка. В итоге просто узнал, как ее зовут и позже нашел в Instagram,