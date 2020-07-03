Пей смелей. Пять мифов о воде, которым больше нельзя верить

1. Вода из-под крана — отрава

Та вода, которая поступает в систему водоснабжения, соответствует всем нормам. Но водопроводные трубы в населенных пунктах, как правило, изношены, в них скапливаются загрязнения, могут попадать поверхностные воды. Поэтому, вытекая из наших кранов, вода не является очень чистой.

Но отравиться одним стаканом воды из-под крана нельзя. Вредные вещества имеют накопительный эффект. Поэтому гастроэнтеролог Ольга Зайцева не рекомендует пить сырую воду регулярно. Если её кипятить, то проблем удастся избежать. Правда, накипь в чайнике от такой воды будет скапливаться быстрее.

2. Одну и ту же воду нельзя кипятить несколько раз

Природную воду — из родника или колодца — можно кипятить неоднократно. Химический состав этой воды при кипячении не меняется. А вот с водой из-под крана лучше не экспериментировать. Гипохлорит, который добавляют в водопроводную воду для защиты от какого-либо заражения, может при высоких температурах переходить в высокие радикалы, как отмечает российсий химик Елена Крапивина. Эти соединения опасны для организма. Поэтому водопроводную воду лучше повторно не кипятить.

3. Чем больше пьёшь, тем лучше

Российский диетолог Екатерина Захарова отмечает, что для нормального обмена веществ и поддержания водного баланса организма нужно выпивать три литра воды. Но пить больше может быть опасно.

Летом можно не ограничивать себя диетами. Достаточно ввести в рацион свежую зелень, чтобы и похудеть, и повысить иммунитет.

Американская национальная академия наук провела исследование, которое доказало, что чрезмерное потребление воды может привести к водной интоксикации. В крови снижается концентрация натрия, хуже работает сердце, разрушается мышечная ткань и развивается почечная недостаточность.

4. Жёсткая вода убивает

Рынок фильтров и "мягкой" воды в бутылках растёт и развивается. Реклама убеждает потребителей, что вода из-под крана течёт жёсткая и разрушает здоровье человека. Ведь в чайнике остаётся столько накипи, а сколько вреда попадает в наш организм! Но на самом деле учёные доказали, что именно жёсткая вода полезна для внутренних органов.

Наше тело не нагревает воду и не кипятит её. А жёсткая вода снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращает рак желудка и поддерживает плотность костей.

5. Частицы пластика бутылок проникают в воду и затем оседают в организме

Пластиковые бутылки разлагаются миллионы лет. Но при этом тысячи человек по всему миру уверены, что пить воду из пластика опасно. Они верят в миф о частицах пластика, которые проникают в воду.