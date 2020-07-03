Регина Тодоренко и Влад Топалов отмечают первую годовщину свадьбы

В честь их семейного праздника Регина Тодоренко опубликовала пост-благодарности супругу и отметила, что с Владом они очень разные люди. Но это делает их совместную жизнь только интересней.

«В народе полагали, что первый год совместной жизни примечателен чрезвычайно активными действиями новобрачных в постели, что, собственно, и ведет к износу ситцевого постельного белья до состояния марли. Если вдруг кто захочет поздравить, дарите постельное белье, а то уже на марлях спим. Мы сделали это, пусть не идеально, но сделали. Мы очень разные, но от этого наша жизнь становится только интереснее. Мой мужчина, мой защитник, моя любовь, спасибо тебе за этот насыщенный, полный потрясающих событий, год! Я люблю тебя», – написала Регина у себя в Instagram.