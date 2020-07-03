В барах Испании с туристов начали брать «ковидную надбавку»

Иностранные туристы, стекающиеся в на курорты Испании после того как правительство дало зеленый на въезд иностранцам, к своему удивлению отмечают, что цены на напитки в местных барах крайне завышены, пишет tourprom.ru.
Владельцы баров и ресторанов объясняют это ковидной наценкой, чтобы обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
Так туристы, прилетевшие в Испанию, жалуются в соцсетях на «ковидный налог», такую вот «незаконную обдираловку», которую устроили на курортах владельцы питейных заведений.
Сообщается, что бары в турзонах взимают по 1 евро за столик, иногда еще в добавок и 1 евро за напиток, а ночные клубы резко увеличили свою входную плату.
При этом туристы жалуются, что многие бары закрываются в 10 вечера, а все ночные клубы в Магалуфе закрываются в и вовсе в 18-30.