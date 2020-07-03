В барах Испании с туристов начали брать «ковидную надбавку»

Владельцы баров и ресторанов объясняют это ковидной наценкой, чтобы обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Так туристы, прилетевшие в Испанию, жалуются в соцсетях на «ковидный налог», такую вот «незаконную обдираловку», которую устроили на курортах владельцы питейных заведений.

Сообщается, что бары в турзонах взимают по 1 евро за столик, иногда еще в добавок и 1 евро за напиток, а ночные клубы резко увеличили свою входную плату.