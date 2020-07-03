Анфиса Чехова показала, как выглядела в 16, и разницу заметит только самый зоркий

42-летняя Анфиса Чехова опубликовала фото времен, когда она была не знойным секс-символом, какой ее многие знают, а нежной наивной девушкой. Однако, по мнению удивленных подписчиков, внешне их любимица ничуть не изменилась. Только взгляд стал не такой грустный и мягкий.
Справа — Анфиса Чехова в 16 лет. Фото © Instagram / achekhova
«Моя подруга, с которой мы дружим с последних классов школы, нашла у себя в загашниках мою фотку 1994 года. Мне тут, кажется, 16. И фингал под глазом естественного происхождения, меня никто не бил», - пишет Анфиса Чехова
Судя по комментариям, в прошлом сексуальная и уверенная в себе ведущая действительно была серьезной и печальной. Впрочем, подростковый возраст у многих проходит довольно непросто. При этом многие пользователи стали вспоминать свои фото на паспорт, где получались такими же "напуганными".
Однако одна из пользовательниц обвинила Анфису в пластике, заявив, что "операции пошли ей на пользу" и у нее изменился овал лица. "Операция называется "возраст и диета", — парировала Чехова.