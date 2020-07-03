Анфиса Чехова показала, как выглядела в 16, и разницу заметит только самый зоркий

Судя по комментариям, в прошлом сексуальная и уверенная в себе ведущая действительно была серьезной и печальной. Впрочем, подростковый возраст у многих проходит довольно непросто. При этом многие пользователи стали вспоминать свои фото на паспорт, где получались такими же "напуганными".

Однако одна из пользовательниц обвинила Анфису в пластике, заявив, что "операции пошли ей на пользу" и у нее изменился овал лица. "Операция называется "возраст и диета", — парировала Чехова.