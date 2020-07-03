В Сети обсуждают клип и песню 13-летней дочери Глюкозы

Известная певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюк’oZa, замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Они воспитывают двух дочерей. Их старшей девочке Лидии 13 лет, пишет letidor.ru.
Кажется, она решила пойти по стопам мамы. Сегодня, 3 июля, был опубликован клип на песню «Петарда». Дочь артистки представила себя аудитории как исполнителя, выступающего под псевдонимом LIDUS. В Сети обсуждают клип и песню 13-летней девочки.
Год назад меня выгнали из школы после 6 лет учебы там ... не за то, что я плохо училась или с кем устроила драку, просто за то, что я не соблюдала дресскод и слишком часто задавала вопросы о том для чего существуют разные правила. Просто я такой человек, мне надо понять, чтобы принять...а если мне говорят "делай как сказано" без объяснений, то тут я и сама себя боюсь, — призналась Лида.
«После этого пришлось пару месяцев походить в школу рядом с домом пока не попала туда, куда я очень хотела, где нам разрешают творить и быть собой. В общем, год я училась жить по-новому, искала друзей, плакала, смеялась, меняла цвет волос, ругалась с родителями и учителями, не спала ночью, потом спала сутками... Песня #ПЕТАРДА про мое состояние в это время. Про то, что творилось и творится в моей голове и про то, во что я верю и чувствую!» — поделилась дочь знаменитых родителей.