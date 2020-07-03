В Сети обсуждают клип и песню 13-летней дочери Глюкозы

Кажется, она решила пойти по стопам мамы. Сегодня, 3 июля, был опубликован клип на песню «Петарда». Дочь артистки представила себя аудитории как исполнителя, выступающего под псевдонимом LIDUS. В Сети обсуждают клип и песню 13-летней девочки.

Год назад меня выгнали из школы после 6 лет учебы там ... не за то, что я плохо училась или с кем устроила драку, просто за то, что я не соблюдала дресскод и слишком часто задавала вопросы о том для чего существуют разные правила. Просто я такой человек, мне надо понять, чтобы принять...а если мне говорят "делай как сказано" без объяснений, то тут я и сама себя боюсь, — призналась Лида.