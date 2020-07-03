Галкин жестко пошутил над перенесшей пневмонию Бабкиной

Надежда Бабкина приняла участие в съемках шоу Максима Галкина. Артистка стала объектом для шуток юмориста, пишет dni.ru.
Режим самоизоляции закончился, а это значит, что шоу-бизнес продолжает работу. Недавно перенесшая кому Надежда Бабкина пришла на шоу Максима Галкина «Музыкалити», которое выходит на «Ютуб». Там артистка познакомилась с молодой певицей Клавой Кокой. Дамы ставили оценки новым композициям и таким образом определяли лучшую песню.
В начале передачи Галкин представил героев выпуска, не упустив возможности пошутить. Он обратился к Бабкиной и сказал, что артистка на своем примере показала, что надежда умирает последней. «Да брось ты! Не дождетесь!» – посмеялась в ответ гостья.
Максим также преподнес Надежде подарок – санитайзер для обеззараживания рук. Артистка бережно отнеслась к презенту и отметила, что эта вещь на самом деле очень нужная.
Напомним, что весь апрель Надежда Бабкина провела в больнице. Артистка лечилась от пневмонии, которая, вероятно, была вызвана коронавирусом. Певица покинула медучреждение на пятой неделе, что стало поводом для сомнений. Некоторые не верят, что в 70 лет можно так быстро выздороветь.