Галкин жестко пошутил над перенесшей пневмонию Бабкиной

Режим самоизоляции закончился, а это значит, что шоу-бизнес продолжает работу. Недавно перенесшая кому Надежда Бабкина пришла на шоу Максима Галкина «Музыкалити», которое выходит на «Ютуб». Там артистка познакомилась с молодой певицей Клавой Кокой. Дамы ставили оценки новым композициям и таким образом определяли лучшую песню.

В начале передачи Галкин представил героев выпуска, не упустив возможности пошутить. Он обратился к Бабкиной и сказал, что артистка на своем примере показала, что надежда умирает последней. «Да брось ты! Не дождетесь!» – посмеялась в ответ гостья.

Максим также преподнес Надежде подарок – санитайзер для обеззараживания рук. Артистка бережно отнеслась к презенту и отметила, что эта вещь на самом деле очень нужная.