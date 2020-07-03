ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жительница Эстонии о путешествии после снятия ограничений: полупустые отели и дистанцирование на пляже

1 июля 2020

Перед вылетом, за 48 часов, надо заполнить документ – его пришлет туроператор. После на электронную почту вышлют PLF-код – его надо показывать в аэропорту, когда прилетите (сам код не сканируют, но смотрят). Еще вышлют анкету по здоровью – ее нужно распечатать и заполнить (но никто не смотрел и даже не спросил). У нас в аэропорту при регистрации на рейс стояли представители Tez Tour – молодцы! Угощали всех конфетами «Komeet», безалкогольным шампанским в маленьких бутылочках, лимонадом, раздавали отражатели и надувные мячи с их логотипами.

ФОТО: Татьяна Трубилко

ФОТО: Татьяна Трубилко

В аэропорту почти все без масок, в самолете все в масках. Когда кушали, то снимали, потом опять все сидели в масках.

Когда прилетели, перед нашим самолетом был еще самолет с немцами. Получилась очередь и столпотворение перед входом в аэропорт (представляю, что будет, когда станет больше самолетов). Даже произошел конфликт, толком не поняла, что там не поделили. Вроде кто-то сказал, что мужчина из-за дистанции начал толкаться. Мужик с другого самолета, а с нашего девушка, что-то не то ответила или наоборот. Честно, я не слышала начала ссоры, видела, когда уже дрались. Но она хорошо ему лицо ободрала. Приехал позагорать мужик – два луча сразу в аэропорту через все лицо поймал.

Из нашего самолета вроде никого не отвели на тест, а вот немцев отправляли. В стороне сидел человек с пробирками для забора крови. А дальше все как обычно: чемоданы, стойка туроператора, автобус. Вот тут уже при входе в автобус дезинфицируют руки каждому, в автобусе сидеть только через ряд сидений и даже кресла через проход в одном ряду тоже должны оставаться пустыми (ничего, что до этого 4 часа в самолете все сидели и ничего). Отель почти пустой, в ресторане все тарелки за стеклом, выдают они тоже сами – говоришь, что тебе надо и тебе передают через окошко. То, что не за стеклом персонал также накладывает в чистые тарелки. Если у тебя есть уже тарелка с едой, туда не накладывают – все равно дадут вторую тарелку. Все в перчатках и масках с защитным экраном. Экскурсий только две: информационная экскурсия по Криту и аквапарк. Пока что это все, потом, если кому интересно, напишу, что и как в бассейнах и на пляже.

ФОТО: Татьяна Трубилко

ФОТО: Татьяна Трубилко

2 июля 2020

Прошли сутки как мы на острове Крит. Забыла написать, что вчера вечером пришло СМС:

«В связи с тем, что по прибытии вам может быть проведено выборочное тестирование на COVID-19, вам может потребоваться провести на карантине один день. Оставайтесь в безопасности, наслаждайтесь Грецией».