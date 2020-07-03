Пригожина гонят из России после жалоб на безденежье

Скандал, разразившийся после слов Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов, продолжает набирать обороты. К критикам позиции продюсера присоединился телеведущий Дмитрий Губерниев, пишет dni.ru.
Недавно муж певицы Валерии рассказал, что многие музыканты оказались на грани нищеты из-за эпидемии. Иосиф Пригожин считает, что государство должно оказать материальную помощь оказавшимся в трудной ситуации артистам.
Предложение продюсера осудили лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и певец Григорий Лепс. Они уточнили, что от коронавируса пострадали многие обычные граждане, а исполнителям грех жаловаться.
Несмотря на критику, Пригожин продолжает отстаивать свою позицию. В инстаграм-аккаунте продюсер сообщил, что легендарные британские музыканты Пол Маккартни и Эрик Клэптон тоже пожаловались на убытки из-за эпидемии.
Артисты подписали обращение к министру культуры Великобритании Оливеру Доудену и попросили спасти музыкальный бизнес. Индустрия может исчезнуть, если власти не окажут ей финансовую поддержку.
Подписи под документом поставили участники группы Rolling Stones и Coldplay, а также артисты Эд Ширан, Лиам Галлахер, Сэм Смит, Род Стюарт, Рита Ора и Дуа Липа. Они также хотят, чтобы власти освободили отрасль от уплаты налогов.
Пост Иосифа Пригожина прокомментировал Дмитрий Губерниев. Телеведущий порекомендовал звезде перебраться в Соединенное Королевство. "Если Британия для нас пример в этом вопросе, не могли бы вы делать музыку как в Британии? И там выступать? И вам поможет британское правительство!" – написал он.