Пт, 3.07.2020
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Возлюбленная Тимати примерила практически невидимый купальник, показав роскошную фигуру после родов

Тимати и Анастасия Решетова

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

По словам Анастасии, она еще не вернулась в прежнюю форму, но бикини позволить себе уже может, пишет Лайф.

24-летняя Анастасия Решетова всё свое время посвящает малышу Ратмиру, который родился в октябре прошлого года. Но и для фанатов девушка смогла найти минутку и опубликовать жаркое фото в купальнике. Девушка позировала у зеркала, демонстрируя плоский и рельефный живот. Для большего эффекта модель выбрала бикини нюдового цвета, чтобы оно лучше оттеняло загорелую кожу девушки. А для приличия она накинула белый халатик.

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

Этим снимком молодая мама поделилась в сториз, где показала, что купальник был не просто так. В следующих видео девушка учила сына плавать на спине, помогая ему руками и поддерживая малыша на воде. Судя по всему, карантин положительно сказался на фигуре Анастасии. Хотя недавно девушка жаловалась, что беременность оставила её с растяжками и не таким рельефным телом, как раньше. А изоляция не позволяла вплотную заняться тренировками.

По признанию модели, сейчас она выглядит куда лучше, чем была, поэтому может позволить себе открытый купальник. Но борьба с изменениями еще не закончена. Молодая мама пообещала, что выложит фото, как только добьется хорошего результата. Но, что бы Анастасия не говорила, фанаты не смогли разглядеть растяжки, которые так беспокоят модель.

 
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