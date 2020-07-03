Возлюбленная Тимати примерила практически невидимый купальник, показав роскошную фигуру после родов

Этим снимком молодая мама поделилась в сториз, где показала, что купальник был не просто так. В следующих видео девушка учила сына плавать на спине, помогая ему руками и поддерживая малыша на воде. Судя по всему, карантин положительно сказался на фигуре Анастасии. Хотя недавно девушка жаловалась, что беременность оставила её с растяжками и не таким рельефным телом, как раньше. А изоляция не позволяла вплотную заняться тренировками.

По признанию модели, сейчас она выглядит куда лучше, чем была, поэтому может позволить себе открытый купальник. Но борьба с изменениями еще не закончена. Молодая мама пообещала, что выложит фото, как только добьется хорошего результата. Но, что бы Анастасия не говорила, фанаты не смогли разглядеть растяжки, которые так беспокоят модель.