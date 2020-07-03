Пт, 3.07.2020
Дом Ефремова в Юрмале: что там сейчас? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Нимфа под водой: Настя Каменских обнажилась в бассейне

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Певица поделилась летним снимком, сделанным под водой, пишет «Сегодня».

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно рассказала о тайной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе, похвасталась упругими ягодицами в бассейне.

 

Отметим, что артистка вместе с Потапом проживает в загородном доме под Киевом, имея возможность поплавать в своем частном бассейне.

Так, украинская исполнительница решила охладиться в один из жарких дней лета, нырнув под воду. Этот момент, скорее всего, запечатлел ее супруг – Алексей Потапенко. А сама звезда опубликовала снимок в своем Instagram.

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Подписчикам сначала показалось, что Настя полностью обнажена, но если присмотреться, можно увидеть бикини. Фотография получила 147 000 лайков за день.

НАВЕРХ