Нимфа под водой: Настя Каменских обнажилась в бассейне

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно рассказала о тайной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе, похвасталась упругими ягодицами в бассейне.

Отметим, что артистка вместе с Потапом проживает в загородном доме под Киевом, имея возможность поплавать в своем частном бассейне.

Так, украинская исполнительница решила охладиться в один из жарких дней лета, нырнув под воду. Этот момент, скорее всего, запечатлел ее супруг – Алексей Потапенко. А сама звезда опубликовала снимок в своем Instagram.

Настя Каменских ФОТО: Instagram