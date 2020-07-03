Адвокат Ефремова: «Завтра у следователя Михаил узнает про шоу, устроенное родственниками Захарова»

Своего подзащитного адвокат старается максимально держать в неведении относительно происходящего, чтобы еще больше не расстраивать. Но совсем скоро состоятся очередные следственные действия, на которых юрист должен будет обрисовать Ефремову полную картину происходящего. «Я ничего ему не говорю и рекомендую не смотреть новости, — говорит Эльман. — Он и так мучается, что человек погиб, а тут еще его родственники шоу устроили. Но все же придется завтра это делать, когда будем изучать документы у следователя».

Некоторое время назад у Ефремова даже случился сердечный приступ на фоне переживаний. Причем в этот момент рядом с Михаилом Олеговичем никого не было. Сейчас с актером в квартире постоянно находится его жена Софья. «У Михаила много болячек обострилось, за ним присматривает семья, — рассказывает Пашаев «СтарХиту». — Периодически жена и дети уезжают на дачу, но это не значит, что они там живут. Я бываю почти каждый день, когда в Москве, мы обсуждаем свои моменты. Чувствует он себя сейчас нормально, но неразговорчивый, состояние подавленное, ему тяжело. Знаю, что книги читает, телевизор иногда смотрит — спортивные каналы и те, где нет новостей. Мы мало говорим на какие-то отвлеченные темы, морально поддерживать у меня нет возможности и времени. Конечно, передаю какие-то слова поддержки, говорю, что люди звонят, переживают. Но поименно не называю. Я адвокат, не врач. Да и он мне ни на что не жалуется. Лишние вопросы, в принципе, стараюсь не задавать, ему и без того плохо. Но от медицинской помощи по-прежнему отказывается».