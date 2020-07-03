«Моя жизнь очень сильно изменилась»: Заворотнюк устала бороться

Дочь борющейся с онкологическим заболеванием актрисы Анастасии Заворотнюк Анна написала в своем Instagram пронзительное сообщение о том, как ей приходится справляться с обрушившимися на семью обстоятельствами.

24-летняя девушка призналась, что всегда считала себя очень сильным человеком, который может преодолеть все. Однако за последние полтора года поняла из-за болезни матери, что это совершенно не так.

Смертельный диагноз актрисы поверг девушку в шок и заставил стать намного взрослее и рассудительнее. «Хочу вам сказать, что всю свою жизнь я считала себя очень сильным человеком, на которого не влияют стрессы и обстоятельства вокруг, мне казалась, что я могу преодолеть абсолютно все. Но за эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась и произошло очень много событий, и я поняла, насколько я могу быть слабой, ранимой и порой не способной управлять своими эмоциями», — поделилась Анна.

Но несмотря на неутешительный диагноз матери, Анна продолжает упорно верить в лучшее. Она также написала, что, наверное, это нормально, что человек чего-то боится, но отметила, что человек должен понимать, что это путь, который ему все равно придется преодолеть. «Ведь не зря говорят: дорогу осилит идущий», - написала в конце Анна Заворотнюк, как бы давая установку самой себе «не раскисать».