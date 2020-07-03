Гороскоп на 3 июля: каким знакам Зодиака придется решать чужие проблемы

Овен

Проявляйте бдительность в общении с незнакомыми и подозрительными людьми, чтобы не стать жертвой обмана.

Телец

Постарайтесь учиться на своих старых серьезных ошибках, чтобы не повторить их и не нажить новых проблем, советует «Сегодня».

Близнецы

Ваши необдуманные слова могут незаслуженно обидеть и спровоцировать конфликт с близким человеком.

Рак

Включите свою природную проницательность и внимательно осмотритесь по сторонам: за вашей спиной плетется интрига.

Лев

Это не ваш день, поэтому не стоит ждать скорой прибыли. Зато вам повезет в новых интересных знакомствах.

Дева

У вас будут благоприятно решаться финансовые вопросы. На работе наблюдается полное взаимопонимание и штиль.

Весы

Ожидается успешное развитие новых отношений. Старым друзьям потребуется от вас ценный совет.

Скорпион

Ваша настойчивость в начатом деле поможет получить нужные результаты. Не бойтесь добиваться желаемого.

Стрелец

Не стоит слишком остро реагировать на критику в свой адрес со стороны окружающих. Вы сами знаете себе цену.

Козерог

Вас ждет хороший день для обсуждения ваших дальнейших планов в семье и трудовом коллективе.

Водолей

Будьте готовы к тому, что на вас могут свалиться проблемы других людей. И у вас не получится от них отвертеться.

Рыбы