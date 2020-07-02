Певица Sia сообщила, что стала бабушкой

В интервью диджею Зейну Лоу, которое проходило в рамках музыкального шоу, Сиа призналась, что возлюбленная его 19-летнего сына подарила ему двух детей, передает издание People. Исполнительница отметила, что была в шоке, когда узнала об этом, но постаралась совладать с эмоциями, переполнявшими ее.

Сиа усыновила двух темнокожих подростков год назад, но рассказала об этом фанатам только в мае 2020 года. Исполнительница призналась, что первое время воспитание наследников было похоже на американские горки. Артистка пояснила, что ребята постоянно ввязывались в неприятности и имели проблемы с законом. Такое поведение сыновей Сиа объясняет тем, что за 18 лет они побывали в 18 разных местах. Непростая жизнь наложила отпечаток на психике подростков, поэтому сейчас они проходят программы, которые помогают им справиться с прошлыми травмами.