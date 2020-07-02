«Я долгое время не могла простить»: Нюша об отношениях с Егором Кридом и новой песне

Я действительно долгое время не могла простить, принять вообще то, что Егор рассказал про наши отношения. Мы так не договаривались. Но дело в том, что мы разошлись и каждый из нас имеет право жить свою жизнь, рассказывать о своей жизни, а у него своя жизнь, безусловно, он имеет право рассказать, что было с ним,