«Немного пьяные и очень влюбленные»: Богомолов высмеял вредные привычки Ксении Собчак

Режиссер Константин Богомолов с любовью высмеял вредные привычки своей супруги Ксении Собчак, пишет RUS TVENET.
Напомним, примерно год назад пара перестала скрывать свои отношения. Тогда они вместе отдыхали в Италии и публиковали видеоролики из элитного ресторана Osteria Francescana, у которого три мишленовские звезды, а шеф-повара заведения Массимо Боттура считают волшебником.
Немного пьяные и очень влюбленные. Ничего не изменилось с той поры,
– подписал он ролик на своей Instagram-странице.
На видео Богомолов берет шуточное интервью у своей супруги, которая в этот момент курит. Из разговора понятно, что пара находится в Санкт-Петербурге.
Режиссер, смеясь, спросил, что же делает сейчас Ксения Анатольевна, указывая на сигарету в ее руке. На замечание об употреблении алкоголя, Собчак стала отвечать скороговорками.
Оказалось, целью визита в Санкт-Петербург было поздравление знакомого. Телеведущая пояснила, что торжество удалось.
Подписчики в комментариях отметили, что с супругом Собчак разговаривает очень мягко и нежно:
"Кстати, очень мило получилось", "Какая она красивая", "Никогда бы не подумала, что Ксения курит", "Классное видео", "Ксения Анатольевна прекрасна".