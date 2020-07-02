Смотрите, как эстонские сливки общества веселились на летней террасе кафе Komeet

1 июля кафе Komeet стало крупнейшим органическим кафе в стране. Теперь все продукты кафе получает от эстонских производителей органических продуктов, а на террасе 5-го этажа раскинулся настоящий сад пряностей. И посетители могут добавить себе в тарелку мяты, базилика, тимьяна прямо с грядки, или сорвать ароматные ягоды земляники.

Братья Ребане - убежденные сторонники здорового питания, поэтому их кафе тоже встало на путь зож. Конечно, учитывались и современные реалии: мировой тренд на органические продукты и предпочтения клиентов.

Основными партнерами кафе стали 12 небольших эстонских производителей и фермерских хозяйств, и, по словам Пеэтера Ребане, всегда есть возможность проконтролировать «в каких условиях растёт то, что мы покупаем». «Мы всегда готовы приобретать больше сезонных фермерских товаров. Сейчас, например, мы ищем фермера, который разводит кур свободного выгула и мог бы обеспечить нас продукцией в достаточном объёме. Можно сказать, что лисы (по эст. ребане – лиса, прим. перев.) ищут кур», – шутит Пеэтер Ребане.

Из неместных продуктов - только креветки. Почему-то эстонских креветок пока нет. Конечно, существенно обновилось и меню. Ни в одном блюде нет химии, усилителей вкуса и каких-либо промышленных смесей. И главное: несмотря на тот факт, экопродукты стоят дороже, цены в кафе останутся прежними.