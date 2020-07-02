Жена парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе

Вчера Дарья представила на суд зрителей новую работу — видеоклип на песню «Тай на меня», который показался публике довольно откровенным. В кадре Клюшникова проявляет страсть к экранном партнеру, ходит в одном белье, а после и вовсе обнажается. Лежа в ванне с водой, Дарья, не стесняясь, демонстрирует зрителям свои прелести.

Клип Клюшниковой продолжает стремительно набирать просмотры, а поклонники певицы не скупятся на комплименты. «Потрясающе! Дарья как всегда восхитительна»; «Как круто! Невероятно страстная Дарья с ярко выраженной индивидуальностью! Ну очень эффектно!»; «Молодец девочка, не останавливайся», — откликнулись в комментариях почитатели творчества супруги Янина.