Жена парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе

Пережив инсульт несколько лет назад, актер так и не смог полностью восстановиться. Сейчас он находится под опекой матери, а его супруга Дарья Клюшникова забрала сына и теперь живет отдельно, занимаясь певческой карьерой, пишет Стархит.
Вчера Дарья представила на суд зрителей новую работу — видеоклип на песню «Тай на меня», который показался публике довольно откровенным. В кадре Клюшникова проявляет страсть к экранном партнеру, ходит в одном белье, а после и вовсе обнажается. Лежа в ванне с водой, Дарья, не стесняясь, демонстрирует зрителям свои прелести.
Клип Клюшниковой продолжает стремительно набирать просмотры, а поклонники певицы не скупятся на комплименты. «Потрясающе! Дарья как всегда восхитительна»; «Как круто! Невероятно страстная Дарья с ярко выраженной индивидуальностью! Ну очень эффектно!»; «Молодец девочка, не останавливайся», — откликнулись в комментариях почитатели творчества супруги Янина.
Напомним, что актер пережил обширный инсульт в 2015 году, после чего впал в кому. Благодаря интенсивному лечению он пришел в себя и даже начал говорить. В ходе реабилитации артист заново учился пить, есть и двигаться самостоятельно. Сейчас Янин активно тренируется, чтобы когда-нибудь опять вернуться к творчеству. Алексея поддерживает родительница, которая изо всех сил сражается за здоровье сына.