Показали фото необычной таксы с телом далматинца

24-летняя Виктория Хоффман из американского Майами завела необычного щенка по кличке Му. С самого рождения пес из-за проблем с пигментацией наполовину покрыт черными пятнышками. Многие принимают его за далматинца, хотя это самая обычная такса, пишет Сегодня.
Складывается впечатление, что его голова не подходит к телу. Многие люди на улице думают, что он просто ходит в таком костюмчике, и удивляются, обнаружив, что это его реальный окрас,
– рассказывает Виктория Хоффман. По ее словам, питомец очень дружелюбный, милый, у него хороший характер.
Девушка сразу сообразила, что Му может стать звездой Instagram. Она создала ему страничку – и не прогадала. Сейчас на аккаунт таксы подписано 12 тысяч юзеров.
К нам часто подходят на улице, чтобы сфотографировать Му. Правда! Наш щенок – маленькая звездочка!
– отмечает хозяйка животного в комментарии для таблоида The Sun.
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