Пелагея удивила фанатов трогательным видео с дочкой

Пелагея стала впускать в свою личную жизнь поклонников и делиться с ними семейными кадрами и видеороликами. На прошлой неделе певица опубликовала милое видео, на котором маленькая Таисия ухаживала за садом. В этот раз Пелагея успела запечатлеть не менее трогательный момент: ее дочка призналась музыканту в любви, пишут Дни.ру.
В Instagram артистки появилось видео, на котором Таисия ищет гитариста группы "ПЕЛАГЕЯ", чтобы обнять и поцеловать его. Малышка уверена, что так выглядит настоящая любовь. Певица признается, что настолько искренние признания в любви она слышала только в свой адрес или отца Таисии.
Под смешным видеороликом Пелагея написала, что у музыканта Паши и ее дочери очень много общего. Например, оба задействованы в творчестве группы. Плюс ко всему Таисия – соседка по даче любимого гитариста. К сожалению, режимы малышки и музыканта совсем не совпадают. В то время, как Таисия веселится, гитариста не бывает рядом.
Девочка родилась в 2017 году в браке Пелагеи с Иваном Телегиным – выдающимся хоккеистом. Певицу так захлестнул роман со спортсменом, что она даже взяла его фамилию. Мать артистки подшучивала над ней и говорила, что ее именем можно назвать мультипликационную героиню – Пелагея Телегина.
В 2019 году певица публично заявила, что подает на развод и больше не собирается терпеть измены мужа. Чуть позже в интернете появились фотографии новой возлюбленной хоккеиста – Марии Гончар. Пелагея старается сохранять хорошие отношения с бывшим мужем и идет на любые компромиссы, чтобы не задействовать маленькую Таисию в бракоразводном процессе.
Напомним, что официально заявление было подано в конце мая 2020 года. Бывшим возлюбленным предстоит мирно урегулировать спор об алиментах. Если стороны не договорятся о сумме, Пелагея будет получать выплаты, которые установит закон.