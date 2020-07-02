Пелагея удивила фанатов трогательным видео с дочкой

В Instagram артистки появилось видео, на котором Таисия ищет гитариста группы "ПЕЛАГЕЯ", чтобы обнять и поцеловать его. Малышка уверена, что так выглядит настоящая любовь. Певица признается, что настолько искренние признания в любви она слышала только в свой адрес или отца Таисии.

Под смешным видеороликом Пелагея написала, что у музыканта Паши и ее дочери очень много общего. Например, оба задействованы в творчестве группы. Плюс ко всему Таисия – соседка по даче любимого гитариста. К сожалению, режимы малышки и музыканта совсем не совпадают. В то время, как Таисия веселится, гитариста не бывает рядом.

Девочка родилась в 2017 году в браке Пелагеи с Иваном Телегиным – выдающимся хоккеистом. Певицу так захлестнул роман со спортсменом, что она даже взяла его фамилию. Мать артистки подшучивала над ней и говорила, что ее именем можно назвать мультипликационную героиню – Пелагея Телегина.

В 2019 году певица публично заявила, что подает на развод и больше не собирается терпеть измены мужа. Чуть позже в интернете появились фотографии новой возлюбленной хоккеиста – Марии Гончар. Пелагея старается сохранять хорошие отношения с бывшим мужем и идет на любые компромиссы, чтобы не задействовать маленькую Таисию в бракоразводном процессе.