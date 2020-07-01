Ср, 1.07.2020
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Праздник продолжается: Эдгар Сависаар собирает друзей на хуторе Хундисильма

Эдгар Сависаар 31 мая

ФОТО: Remo Tõnismäe

Эстонский политик Эдгар Сависаар  31 мая отметил 70-летний юбилей. С днем рождения его поздравляли многие, но не все приехали на хутор из-за коронавируса. Теперь Сависаар организует новую юбилейную вечеринку, пишет Elu24.

«Дорогие друзья! Оказывается, мой 70-й день рождения еще не закончился», - объявил Сависаар на своей официальной странице в Facebook.

По словам политика, не все осмелились приехать на юбилей, организованный 31 мая, и теперь друзья предложили снова отпраздновать день рождения.

«Авторы идеи - Сирет Котка и Лаури Лаас, Эльмар Гейне и Рихо Рыымус, Юлия Соммер и Тоомас Лепп и несколько других друзей», - отметил Сависаар, которому понравилась идея устроить праздник снова.

Вторая и, возможно, еще более мощная юбилейная вечеринка политика состоится на хуторе Хундисильма в воскресенье, 5 июля, в 16:00. «Кто поет, танцует и шутит иначе. Ведущие вечера - Артур Райдметс и Кристийна Высу, - уточнил Сависаар., добавив, что для него это большая честь.

Смотрите галерею с юбилейного вечера 31 мая ЗДЕСЬ!

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