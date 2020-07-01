Праздник продолжается: Эдгар Сависаар собирает друзей на хуторе Хундисильма

«Дорогие друзья! Оказывается, мой 70-й день рождения еще не закончился», - объявил Сависаар на своей официальной странице в Facebook.

По словам политика, не все осмелились приехать на юбилей, организованный 31 мая, и теперь друзья предложили снова отпраздновать день рождения.

«Авторы идеи - Сирет Котка и Лаури Лаас, Эльмар Гейне и Рихо Рыымус, Юлия Соммер и Тоомас Лепп и несколько других друзей», - отметил Сависаар, которому понравилась идея устроить праздник снова.

Вторая и, возможно, еще более мощная юбилейная вечеринка политика состоится на хуторе Хундисильма в воскресенье, 5 июля, в 16:00. «Кто поет, танцует и шутит иначе. Ведущие вечера - Артур Райдметс и Кристийна Высу, - уточнил Сависаар., добавив, что для него это большая честь.