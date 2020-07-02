Что окружающие думают о твоем знаке Зодиака: что из этого правда?

Обо всех знаках Зодиака уже сложились определенные стереотипы и зачастую – они ошибочны. Давайте развенчаем их раз и навсегда!

Овен

Ты боец номер один, верно? Ты тот, к кому придут за решительными действиями. Если твоя подружка захочет от обиды порезать колеса своему бывшему, то в этом деле она попросит помощи именно у тебя. Но мы то с тобой знаем, что голова у тебя на месте, и ты не станешь ввязываться в сомнительные авантюры. Да, у тебя вспыльчивый характер, но не настолько, чтобы кромсать ножом покрышку! Ты знаешь пределы допустимого и соблюдаешь эти границы. Твоя разумность не позволит рассыпаться твоему будущему из-за несущественного спора. Может быть, на секунду тебе и придет в голову шальная мысль, но сила твоя заключается в том, что ты способен сдерживать себя.

Телец

Тебя, Телец, постоянно называют упрямым быком. Только и слышишь со всех сторон: «Тельцы так упрямы и уверены в своей правоте, что лучше не ввязываться с ними в споры! Это бесполезное занятие!». Но как же все ошибаются! Ты упираешься и сопротивляешься только потому, что слишком чувствителен и хочешь защитить себя от окружающего мира. Ты хочешь быть лучшим для своих близких. Даже если внутри ты напуган, внешне всегда стараешься держаться уверенно и казаться сильным и стойким оловянным солдатиком. Упрямство — твой защитный механизм. Мы знаем, что ты терпелив, предан и способен признавать свои ошибки. Твоя сила заключается в твоей чувствительности. Она делает тебя лучшим человеком и лучшим другом.

Близнецы

У тебя, Близнецы, не лучшая репутация человека с двойным дном. О тебе часто говорят: «В нем будто живут два разных человека! Какой из них настоящий?!». Но мы уверены, что ты не сумасшедший и у тебя нет диссоциативного расстройства личности. Ты просто обладаешь удивительной способностью к адаптации. Ты легко вникаешь в любую новую ситуацию, не цепляясь за убеждения и старые привычки. Независимо от того, нужно ли быть веселым или серьезным, или и то, и другое, ты без труда подстраиваешься под обстоятельства. Ты слишком сообразителен и реактивен. Сила твоя в том, что ты быстро впитываешь информацию и молниеносно ориентируешься «на местности».

Рак