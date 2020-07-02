Что окружающие думают о твоем знаке Зодиака: что из этого правда?

В течение жизни на каждого из нас навешивают ярлыки. Да и мы, порой, думаем о людях совсем не так, как они того заслуживают. Всем нам свойственно ошибаться, пишет popcornnews.ru.
Обо всех знаках Зодиака уже сложились определенные стереотипы и зачастую – они ошибочны. Давайте развенчаем их раз и навсегда!
Овен
Ты боец номер один, верно? Ты тот, к кому придут за решительными действиями. Если твоя подружка захочет от обиды порезать колеса своему бывшему, то в этом деле она попросит помощи именно у тебя. Но мы то с тобой знаем, что голова у тебя на месте, и ты не станешь ввязываться в сомнительные авантюры. Да, у тебя вспыльчивый характер, но не настолько, чтобы кромсать ножом покрышку! Ты знаешь пределы допустимого и соблюдаешь эти границы. Твоя разумность не позволит рассыпаться твоему будущему из-за несущественного спора. Может быть, на секунду тебе и придет в голову шальная мысль, но сила твоя заключается в том, что ты способен сдерживать себя.
Телец
Тебя, Телец, постоянно называют упрямым быком. Только и слышишь со всех сторон: «Тельцы так упрямы и уверены в своей правоте, что лучше не ввязываться с ними в споры! Это бесполезное занятие!». Но как же все ошибаются! Ты упираешься и сопротивляешься только потому, что слишком чувствителен и хочешь защитить себя от окружающего мира. Ты хочешь быть лучшим для своих близких. Даже если внутри ты напуган, внешне всегда стараешься держаться уверенно и казаться сильным и стойким оловянным солдатиком. Упрямство — твой защитный механизм. Мы знаем, что ты терпелив, предан и способен признавать свои ошибки. Твоя сила заключается в твоей чувствительности. Она делает тебя лучшим человеком и лучшим другом.
Близнецы
У тебя, Близнецы, не лучшая репутация человека с двойным дном. О тебе часто говорят: «В нем будто живут два разных человека! Какой из них настоящий?!». Но мы уверены, что ты не сумасшедший и у тебя нет диссоциативного расстройства личности. Ты просто обладаешь удивительной способностью к адаптации. Ты легко вникаешь в любую новую ситуацию, не цепляясь за убеждения и старые привычки. Независимо от того, нужно ли быть веселым или серьезным, или и то, и другое, ты без труда подстраиваешься под обстоятельства. Ты слишком сообразителен и реактивен. Сила твоя в том, что ты быстро впитываешь информацию и молниеносно ориентируешься «на местности».
Рак
Рак, мы знаем, что ты не тот супер-плакса, каким тебя все воспринимают. Да, ты склонен жаловаться на жизнь и любишь пострадать. Но это происходит не от слабохарактерности, а от желания жить в комфортных условиях. Они для тебя жизненно необходимы! Если тебе что-то не нравится, то ты всегда скажешь об этом близким людям, подключив к рассказу всю палитру своих чувств. Да, отчасти, этот эмоциональный словесный поток будет похож на «плач Ярославны». Но если ты в восторге от происходящего, то волна тепла и радости коснется всех, кого ты знаешь. Окутанные любовью, родные и друзья, позабудут о твоих прежних негативных реакциях. Твои сильные стороны – упорство и решимость. Очень часто люди ошибочно воспринимают их за слабость.
Лев
Лев, тебя считают Королем драматических событий и лучшим актером из всего зодиакального семейства. Если ты не будешь получать внимание каждые 3 секунды, то впадешь в панику. Ты всегда ищешь одобрения и восхищения со стороны окружающих тебя людей. Даже малознакомых! Да, ты любишь внимание, но это вовсе не болезнь! Просто таким образом ты проявляешь свою внимательность к другим и устанавливаешь с ними эмоциональные связи. В любви и дружбе ты всегда рассчитываешь на взаимность. Твоя сила заключается в бескорыстии. У тебя большое сердце, готовое в любой момент поделиться участием и добротой.
Дева
Дева, тебя часто называют роботом. Ты любишь, чтобы вещи были чистыми и аккуратными, и ты терпеть не можешь грязнуль и нерях! Таким людям ты укажешь на их недостатки и не постесняешься в выборе выражений. Да, ты идеальная перфекционистка и хочешь, чтобы все были такими! А еще ты критикан! Но критика и осуждение других – это не зло, данное тебе от природы. С помощью них ты проявляешь забота о других. Ты хочешь, чтобы твои близкие были лучшими версиями самих себя. «Переделывая» и мотивируя людей, ты преследуешь только благие намерения и чистые помыслы. Ты ни в коем случае не хочешь никого обидеть! Твоя сила – это безграничная доброта и желание сделать мир лучше и чище.
Весы
Люди считают тебя слишком общительным и заискивающим человеком. Да, ты, правда, обаятельный персонаж, который всегда старается быть на виду. Для всех ты открыт, cловно книга. Но в этом поведении нет желания просто нравиться всем подряд. Так ты выражаешь свое дружелюбие, потому что ненавидишь конфликты и недопонимание. Ты хочешь приносить людям радость и делать их счастливыми. Иногда ты кажешься нерешительным, чем бесишь других. Но твоя сила – это щедрость. И духовная, и материальная.
Скорпион
Когда в разговоре всплывают поступки сумасшедших бывших, как например, угрозы и поток грязи в соцсетях, то чаще всего такие «заслуги» приписывают Скорпионам. Да, люди называют тебя безрассудным, безумным и сумасбродным человеком. Но как они не правы! Ты просто слишком эмоциональный человек, который «проживает» ситуации на более высоком чувствительном пороге. И ты ничего не можешь с собой поделать. Любить – значит, без остатка, ненавидеть – значит, всей душой. Скорпионья сила заключается в страсти. Даже если твое сердце будет разбито вдребезги, ты будешь снова и снова искать свою любовь.
Стрелец
За тобой, Стрелец, закрепилось клише путешественника, который никогда не бывает дома и которому не нужны семейные заботы. Отчасти, это так.
Да, ты не сидишь на месте! Но это происходит лишь от того, что ты постоянно находишься в поиске просветления. Твои природные любопытство и идеализм побуждают тебя искать ответы на вопросы, которые ставит перед тобой жизнь. Твоя сильная сторона – это желание, чтобы каждый мог наслаждаться свободой и независимостью.
Козерог
Козерог, тебя считают офисным планктоном и работягой. Но ты не так скучен, как кажешься. Да, ты традиционен, консервативен и методичен, но вовсе не скучен! Ты не сидишь дома в своих наутюженных брюках и не читаешь постоянно статьи о бизнесе, как это представляется другим. У тебя много интересов и хобби! Ты знаешь, как можно весело и интересно провести время с друзьями. Как ответственный и дисциплинированный человек, ты можешь быть превосходным лидером и организатором. Ты четкий исполнитель и никогда не забываешь о важных датах, сроках и своих обязанностях. Твоя сила — это организованность и самоконтроль. Честолюбие не позволяет тебе совершить даже маленькие ошибки.
Водолей
Тебя окрестили бесчувственным, отстраненным и холодным человеком. Да, мы знаем, что частенько тебя нужна самоизоляция. Но ты сторонишься людей не от ощущения превосходства, а от страха быть отвергнутым. Ты заранее готовишься к этому и поэтому выстраиваешь дистанцию. Твой холод — это всего лишь защита. На самом деле ты сердечный, отзывчивый и участливый человек. Ты можешь видеть то, что не видят все остальные. Дружелюбие – твоя сильная сторона характера. Но стать твоим настоящим другом может не каждый. Именно поэтому, ты выстраиваешь глубокие и долговременные отношения пусть и с небольшим количеством людей.
Рыбы
В глазах других ты подавленный и ранимый художник. Однако теория о том, что ты неудачник, который никогда не берет на себя ответственность, слишком преувеличена. Да, ты творческий человек с тонкой душевной организацией, но ты вовсе не жертва! Твоя сила — это твое большое сердце. В окружающих ты видишь только хорошее. Ты уверен, что нет совершенных и идеальных людей. По твоему мнению, каждый из нас нуждается в помощи и поддержке. И если наступает такой момент, ты всегда откликнешься на призыв.