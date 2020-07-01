Восемь ошибок хранения в шкафу, которые портят вашу одежду

1. Вешать то, что тянется

То, что нельзя вешать на вешалку, очень легко вычислить — такие вещи растягиваются и теряют форму. К ним относятся трикотажные платья, водолазки, мягкие брюки. Все мягкое и деформирующееся сложите и разложите по полкам. А чтобы сэкономить место, используйте вертикальный метод: складывайте вещи не одна на одну, а на ребро, используя коробки и контейнеры. Кроме экономии пространства в шкафу, такой метод позволит лучше видеть все, что у вас есть и вытаскивать одну вещь, не нарушая порядок.

2. Складывать то, что мнется

Вешать стоит хлопковые футболки, если вы их гладите и вам важно, чтобы они выглядели безукоризненно, а также рубашки, платья изо льна, брючные костюмы. Таких вещей, как правило, не так уж и много, поэтому под полки и выдвижные ящики можно отдать больше места, чем под перекладину.

3. Вешать или сгибать несколько раз кашемир

Одежда из кашемира относится к вещам, с которыми приходится быть осторожнее. Ее точно не стоит вешать, так как она неминуемо растянется. Но при этом ее нельзя сминать, сгибая несколько раз. Постарайтесь найти для подобных вещей широкую полку и сгибать ткань только один раз. Дополнительно можно класть внутрь лист тонкой бумаги — он уменьшает заломы.

4. Хранить белье в пакете

Многие хранят нижнее белье одной кучей, в пакете или большой коробке. Будет удобнее, если вы найдете коробки с низкими стенками или специальные боксы для белья и сложите вещи вертикально.

Кроме того, изделиям из деликатной ткани лучше не соприкасаться друг с другом, а подобное хранение — самый щадящий вариант.

5. Неправильно выбирать вешалки

Вешалки отличаются по форме и материалу, и подходят каждая под свою задачу.

Деревянные массивные вешалки — для брючных костюмов, рубашек изо льна и хлопка, пальто из плотной ткани.

Вешалки с бархатным покрытием нужны для деликатных тканей, например, платья из шелка.

Вешалки с зажимами отлично подходят для юбок и брюк. Если зажимы очень тугие, подкладывайте между ними и тканью лист бумаги, чтобы сминался он, а не одежда.

Неправильно подобранная вешалка может повредить ткань или оставить на ней ненужные заломы.

6. Одежду из химчистки сразу вешать в шкаф

Если у вас есть вещи, которые вы регулярно сдаете в химчистку, не вешайте их сразу в шкаф. Снимите одноразовый пластиковый чехол и дайте одежде проветриться в комнате с открытым окном или на балконе. Там из нее выветрится ненужная химия и запах моющих средств не перейдет на остальную одежду в шкафу.

7. Хранить сезонную одежду без чехла

Пальто, пуховики, шубы, шерстяная одежда — все это прослужит ощутимо дольше и будет выглядеть ярче и ухоженнее, если будет летом храниться в пластиковом чехле на молнии.

Выбирайте полностью закрытые чехлы и вкладывайте в них мешочки с лавандой, тогда одежда заодно будет защищена от моли.

8. Использовать пластиковые контейнеры