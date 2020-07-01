Дочь эстонской певицы Маргариты Кустинской растет копией матери

На очередном забавном снимке, которым певица поделилась в Instagram с подписчиками, ее дочка пробует мороженое. «А мы тут мороженком балуемся с моей лучшей подружкой и самой веселой девчонкой на свете! Я надеюсь так и останется. Мы будем с Мирочкой самыми лучшими подругами, будем делиться планами на будущее, девчачьими секретиками и наслаждаться обществом друг друга. Я так загадала», - подписала фотографию счастливая мать.