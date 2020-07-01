Дочь эстонской певицы Маргариты Кустинской растет копией матери

Эстонская певица Маргарита Кустинская часто публикует в социальных стеях фото своей очаровательной малышки.
На очередном забавном снимке, которым певица поделилась в Instagram с подписчиками, ее дочка пробует мороженое. «А мы тут мороженком балуемся с моей лучшей подружкой и самой веселой девчонкой на свете! Я надеюсь так и останется. Мы будем с Мирочкой самыми лучшими подругами, будем делиться планами на будущее, девчачьими секретиками и наслаждаться обществом друг друга. Я так загадала», - подписала фотографию счастливая мать.
И мать, и дочь одеты в почти одинаковые платьица бордового цвета в горошек.
Правда, они похожи?