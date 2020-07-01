Составлен рейтинг вредных и вызывающих зависимость продуктов

По словам российского доктора медицинских наук, профессора, врача-диетолога Алексея Ковалькова, в рейтинге опасных продуктов пять наименований. И первое место он отдал полуфабрикатам, в которых очень большое содержание глутамата натрия, так называемого усилителя вкуса.
Уже давно известно, что продукты с повышенным содержанием глутамата натрия вызывают привыкание. Дело в том, что после них вся остальная еда кажется безвкусной. Под такую зависимость чаще всего попадают дети.
Специалисты уверены, что высокая концентрация добавки может оказывать гепатотоксическое действие и негативно влияет на зрение, вызывая истончение сетчатки. Такие результаты показали исследование на крысах.
На втором месте в рейтинге вредных продуктов – молочные изделия с низкой жирностью, поскольку они, как правило, содержат соевый белок, пальмовое масло и растительные жиры.
Диетолог отдал четвертое место сахару (людям стоит поглощать углеводы не более 50-60 граммов в сутки).
И замкнула рейтинг вредных продуктов магазинная курица: в таком мясе очень большое количество антибиотиков, стимуляторов роста и препаратов для задержки воды.