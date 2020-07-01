Составлен рейтинг вредных и вызывающих зависимость продуктов

Диетологи предложили свой рейтинг вредных и вызывающих зависимость продуктов. Чтобы не попасть в зависимость и не навредить собственному здоровью, стоит избегать покупки в магазине целого ряда продуктов.

По словам российского доктора медицинских наук, профессора, врача-диетолога Алексея Ковалькова, в рейтинге опасных продуктов пять наименований. И первое место он отдал полуфабрикатам, в которых очень большое содержание глутамата натрия, так называемого усилителя вкуса.

Уже давно известно, что продукты с повышенным содержанием глутамата натрия вызывают привыкание. Дело в том, что после них вся остальная еда кажется безвкусной. Под такую зависимость чаще всего попадают дети.

Специалисты уверены, что высокая концентрация добавки может оказывать гепатотоксическое действие и негативно влияет на зрение, вызывая истончение сетчатки. Такие результаты показали исследование на крысах.

На втором месте в рейтинге вредных продуктов – молочные изделия с низкой жирностью, поскольку они, как правило, содержат соевый белок, пальмовое масло и растительные жиры.

Следом идет выпечка с дрожжами. Специалисты советуют самостоятельно печь блины, лепешки, оладья или покупать только бездрожжевой хлеб и батоны на закваске. Это намного безопаснее для здоровья.

Диетолог отдал четвертое место сахару (людям стоит поглощать углеводы не более 50-60 граммов в сутки).