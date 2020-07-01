Саша Зверева показала лицо новорожденного малыша

Сегодня она впервые показала лицо новорожденного — к малышу приходил педиатр для проведения планового осмотра. Позже звезда 2000-х показала и первую прогулку — вместе с мужем они прогулялись вдоль набережной у своего дома в США.

В социальных сетях Сашу засыпали комплиментами — многие пользователи отмечают, что у ребенка мамины глаза. Правда, подписчики пока так до сих пор и не могут понять, кого родила Зверева — она не объявляет пол ребенка, предпочитая все еще хранить интригу. Некоторые думают, что эпитетами «звездочка» и «лялечка» можно наградить только девочку, но, увидев новый снимок малыша и его одежду, предполагают, что, возможно, это мальчик.

Четвертый ребенок Саши Зверевой

Отметим, что певица настолько откровенна с подписчиками, что показывала роды в социальных сетях — для этого звезда вызвала фотографа и видеографа, которые фиксировали каждый ее шаг. Нашлись и те, кто был против такой «демонстрации» и захейтил женщину, но Саша старается не реагировать на негатив.