Саша Зверева показала лицо новорожденного малыша

Несколько дней назад экс-солистка группы DEMO Саша Зверева в четвертый раз стала мамой. О беременности она активно рассказывала в социальных сетях, а также советовалась с подписчиками по самым разным вопросам, касающимся материнства, пишет «Стархит».
Сегодня она впервые показала лицо новорожденного — к малышу приходил педиатр для проведения планового осмотра. Позже звезда 2000-х показала и первую прогулку — вместе с мужем они прогулялись вдоль набережной у своего дома в США.
В социальных сетях Сашу засыпали комплиментами — многие пользователи отмечают, что у ребенка мамины глаза. Правда, подписчики пока так до сих пор и не могут понять, кого родила Зверева — она не объявляет пол ребенка, предпочитая все еще хранить интригу. Некоторые думают, что эпитетами «звездочка» и «лялечка» можно наградить только девочку, но, увидев новый снимок малыша и его одежду, предполагают, что, возможно, это мальчик.
Отметим, что певица настолько откровенна с подписчиками, что показывала роды в социальных сетях — для этого звезда вызвала фотографа и видеографа, которые фиксировали каждый ее шаг. Нашлись и те, кто был против такой «демонстрации» и захейтил женщину, но Саша старается не реагировать на негатив.
Ранее артистка рассказала, как протекает четвертая беременность. «Ее отличие от первой в том, что я больше сфокусирована не на себе, а на том, что проживает сейчас мой ребенок. Я уже понимаю, что он — это осязаемое земное существо. Оно уже есть. Оно здесь. И это навсегда. Каждая прожитая мною эмоция, чувство вызывают в ребенке ответную реакцию — теперь я точно знаю. Раньше казалось — вот родится, тогда и начнется влияние-воспитание. Нет, когда родится — уже поздно», — рассказывала она недавно.