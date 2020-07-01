Местный рэпер Noëp назвал удивительную причину того, почему он не хочет гастролировать по Эстонии

«Мы обычно не хотим много выступать в Эстонии, потому что тогда все люди побывают на нашем концерте», - сказал певец в интервью передаче Hommik на Raadio 2.

На концертах можно познакомиться с новым творчеством музыканта. «Знаете, это довольно тревожно, потому что мы исполняем на концертах вживую слишком много песен. По сути, половина этих композиций вообще не записана на студии», - сказал Кыппер.

Также он иногда отправляет демо-версии новых песен друзьям, чтобы получить отзывы о них. «Я помню “Нью-Хайтс", и это, конечно, был ужасный процесс. Я отправил его стольким людям и сделал так много версий, что это стало настолько запутанным, что я больше не совершу похожую ошибку», - сказал исполнитель.