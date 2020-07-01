Танцев не будет! Концерт на крыше автобуса переносится

Необычный концерт группы Lexsoul Dancemachine, который должен был пройти 2 июля на крыше едущего автобуса, из-за плохой погоды переносится на 21 июля.
«Согласно метеопрогнозу завтра вечером ожидается сильный дождь и поэтому, к сожалению, концерт Lexsoul Dancemachine с живым звуком на открытой крыше автобуса Hulkurbuss провести будет невозможно, так как не получится защитить от дождя технику и инструменты артистов. В плохую погоду также концертом не смогут в полной мере насладиться ни жители города, ни его гости. Кроме этого, подготовка к концерту – это трудоемкий процесс и его нужно было начать уже сегодня, но погодные условия не позволяют этого сделать. В итоге мы вынуждены были перенести дату концерта на вторую половину июля», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
Автобус должен был стартовать завтра в 19.00 из Пирита в направлении Кесклинна и колесить по улицам района. Маршрут автобуса был запланирован по улице Рейди в направлении порта, затем он должен был повернуть в сторону Сюдалинна, проехать по улице Лийвалайа в сторону Веэренни, а затем вновь вернуться в центр и по Тоомпуйестеэ поехать в порт Ноблесснер.
Новая дата проведения концерта – 21 июля в 19.00. Маршрут автобуса и программа мероприятия останутся прежними. Автобус не берет на борт пассажиров.
Lexsoul Dancemachine является флагманом эстонской музыки в стиле фанк-соул и действует с 2013 года. Музыка группы известна во всем мире. Например, альбом Lexplosion II дошел и до радиостанции "Би-Би-Си". В группу входят Роберт Линна, Мартин Лаксберг, Йоонас Сарапуу, Каспар Сало, Юрген и Кристен Кютнер.