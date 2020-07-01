Танцев не будет! Концерт на крыше автобуса переносится

«Согласно метеопрогнозу завтра вечером ожидается сильный дождь и поэтому, к сожалению, концерт Lexsoul Dancemachine с живым звуком на открытой крыше автобуса Hulkurbuss провести будет невозможно, так как не получится защитить от дождя технику и инструменты артистов. В плохую погоду также концертом не смогут в полной мере насладиться ни жители города, ни его гости. Кроме этого, подготовка к концерту – это трудоемкий процесс и его нужно было начать уже сегодня, но погодные условия не позволяют этого сделать. В итоге мы вынуждены были перенести дату концерта на вторую половину июля», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.