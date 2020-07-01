Ср, 1.07.2020
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«Не дает им покоя твоя личная жизнь»: рэпер из Таллинна представил новый трек о лицемерном обществе

ФОТО: Кадр из клипа

Таллиннский рэпер Qualiman, который в середине апреля в разгар чрезвычайного положения в Эстонии записал клип на острый трек «Одиночество», в котором призывает людей оставаться дома, дабы уберечь своих мам, пап, бабушек и дедушек, сегодня выпустил новый клип совместно с рэпером AJ Castellano.

В трек под названием "Контракт" ребята говорят о двуличие и лицемерии нашего общества.

Это крик души,

- признался музыкант порталу Limon.ee.

Правило 2+2 в Эстонии отменили менее двух недель назад, и именно после его отмены ребята сняли клип всего за два дня: в первый день снимали только исполнителей, а во второй - приглашенных для съемок близких друзей, среди которых можно увидеть и эстонских рэперов: GRN, Nick Bamba, T The A.

Смотри видео!

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