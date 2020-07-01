«Не дает им покоя твоя личная жизнь»: рэпер из Таллинна представил новый трек о лицемерном обществе

Правило 2+2 в Эстонии отменили менее двух недель назад, и именно после его отмены ребята сняли клип всего за два дня: в первый день снимали только исполнителей, а во второй - приглашенных для съемок близких друзей, среди которых можно увидеть и эстонских рэперов: GRN, Nick Bamba, T The A.