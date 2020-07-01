Полуобнаженная звезда сериала «Папины дочки» снялась в смелой фотосессии

Дарья Мельникова удивила поклонников, опубликовав откровенные кадры. При этом актриса подчеркнула, что не стесняется демонстрировать свои прелести. Фанаты оценили раскованность звезды и осыпали ее комплиментами, пишет Стархит.
28-летняя Дарья Мельникова редко соглашается на откровенные съемки. Однако накануне актриса неожиданно призналась, что приняла участие в пикантной фотоссессии. Причем снималась, по ее словам, с удовольствием.
В личном блоге звезда «Папиных дочек» опубликовала черно-белые кадры, на которых предстала практически без одежды.
Для меня это искусство,
— подписала публикацию артистка.
Поклонники тут же осыпали Дарью комплиментами, отметив, что она очень красива и грациозна. «Почему так шикарно? Я не смогу челюсть поднять!»; «Божественная красота»; «Какая же вы нереальная!» — оценили снимки фанаты.
К слову, некоторые поинтересовались, как муж актрисы отреагировал на интимную фотоссесию. Дарья поспешила успокоить подписчиков, подчеркнув, что у нее с супругом полное взаимопонимание.
Дарья Мельникова не раз говорила, что 36-летний Артур Смольянинов во всем ее поддерживает. Если же случаются недопонимания с возлюбленным, то она спешит их устранить.