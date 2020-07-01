Адвокат удивлен количеству потерпевших в деле Михаила Ефремова

В деле Михаила Ефремова появился четвертый потерпевший, что сильно удивило адвоката актера Эльмана Пашаева. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Новым потерпевшим суд признал младшего сына Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым. На это Эльман Пашаев заявил, что впервые за всю свою практику видит, чтобы родственники так рьяно боролись за этот статус.

По мнению адвоката, это связано с тем, что они не до конца понимают механику компенсации за причиненный вред — от роста числа потерпевших общая сумма не увеличивается. Обычно суд принуждает выплатить не более миллиона рублей, которые и поделят родственники Захарова.

Причем по закону потерпевшими могут быть только близкие родственники, уточняет Пашаев.