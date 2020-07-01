Чем опасны компоты

При этом в употреблении напитка есть свои нюансы, о которых рассказывает «Рамблер».

Кислота и клетчатка

Компот из кислых ягод может спровоцировать болезни ЖКТ. Если человек страдает хроническим гастритом или панкреатитом, ему стоит избегать напитков из свежих ягод и фруктов. В этом случае лучше делать компот из сухофруктов, который не будет сильно влиять на кислотность желудка. Напиток из клюквы может навредить людям, у которых есть проблемы с печенью. В компоте также содержится много клетчатки, что тоже не всегда полезно. Ее чрезмерное употребление может вызвать колики и диарею.

Сахар

как правило, в компот добавляют очень много сахара. Особенно это касается тех напитков, которые продают в магазинах и кафе. Дома вы можете регулировать порции, но не всегда. Из-за сахара в компоте остается много калорий. Такие напитки противопоказаны людям с ожирением и сахарным диабетом.

Экология