ВИДЕО ⟩ Эксклюзив: радиоведущий Борис Горский покупает эстонскую клубнику по 25 евро за килограмм

Конечно, наш портал не мог пройти мимо такого музыкального события, тем более что в клипе Limon.ee и упомянут.

Борис рассказал, что с «девчонками-кошками» он знаком давно. «Они обладают солидным кейсом из песен и видеоклипов. Стоит добавить сюда и многочисленные награды в конкурсах. Как-то давно возникла мысль спеть что-нибудь интересное. И вспомнилась антоновская «Мечта». Универсальная песня, которая хороша и спустя десятилетия после выхода. Поначалу хотели сделать в более классическом звучании, но оказалось, что для девчонок авторская версия получалась не столь логичной. И вместе с Юрием Кивитом мы придумали вот такую аранжировку, сделавшую песню более легкой. Хотелось лета, настроения, а тут еще и погода помогла. Съемки прошли весело, причем с родительским составом - компания подобралась неистовая! Получилось легко, надеюсь с юмором», - говорит Борис Горский.