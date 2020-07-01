Дана Борисова назвала звезд российского шоу-бизнеса, которые провалят тест на наркотики

Телеведущая отметила, что в ее случае виновата наследственность, «генетическая предпосылка». Но после того, как сама излечилась от зависимости, то с радостью проверила бы многих из своих коллег.

Так, например, Борисова уверена, что тест на наркотики не пройдут рэпер Элджей и его жена Настя Ивлеева. Завалится YouTube-блогер Юрий Дудь, который, впрочем, не раз в своих интервью отрицал любую связь с наркотиками. Наконец, Борисова вспомнила Ксению Собчак и заявила, что у той раньше были серьезные проблемы с алкоголем.

У нас сейчас на телевидении всех проверяют на коронавирус, но я бы с удовольствием заставляла звезд перед каждой съемкой сдавать анализ мочи, думаю, мы бы узнали много интересного,

— заявила Дана.