Наргиз Закирова с длинными волосами шокировала подписчиков

В Сети появились фотографии Наргиз Закировой с длинными волосами. Поклонники певицы были шокированы, пишет Dni.ru.
Наргиз Закирова редко меняла прически, этот факт хорошо известен ее фанатам. Кто-то помнит певицу с косичкой, с которой она выступала впервые на шоу «Голос», но большинству она запомнилась лысой.
«То, что у меня бритая голова, – это элементарная прихоть», – сказала артистка в одном из интервью. Наргиз нечасто экспериментирует с прической, и до недавнего времени поклонникам приходилось лишь догадываться, как мог бы выглядеть кумир с другой длиной и другим цветом волос.
Совсем недавно в Instagram артистки появились снимки с разными прическами. За такую смену образа можно поблагодарить иностранного художника и фотографа Роналда Макдонкия. Он меняет звездам прически и лица на фотографиях.
Для Закировой деятель искусства подобрал несколько разных стилей. Тут есть образ невесты, светской дамы и даже Чудо-женщины. На каждом кадре певица показана в новом образе. Исполнительнице снимки пришлись по вкусу. В своем аккаунте она поблагодарила Роналда за фото.
Подписчики Наргиз Закировой отреагировали так: «Слушайте, Вам так круто с длинными волосами», «Наргиз Закирова, Вас не узнать», «Мне одной нравится Наргиз без волос, чем с волосами?!»