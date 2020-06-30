Наргиз Закирова с длинными волосами шокировала подписчиков

Наргиз Закирова редко меняла прически, этот факт хорошо известен ее фанатам. Кто-то помнит певицу с косичкой, с которой она выступала впервые на шоу «Голос», но большинству она запомнилась лысой.

«То, что у меня бритая голова, – это элементарная прихоть», – сказала артистка в одном из интервью. Наргиз нечасто экспериментирует с прической, и до недавнего времени поклонникам приходилось лишь догадываться, как мог бы выглядеть кумир с другой длиной и другим цветом волос.

Совсем недавно в Instagram артистки появились снимки с разными прическами. За такую смену образа можно поблагодарить иностранного художника и фотографа Роналда Макдонкия. Он меняет звездам прически и лица на фотографиях.

Для Закировой деятель искусства подобрал несколько разных стилей. Тут есть образ невесты, светской дамы и даже Чудо-женщины. На каждом кадре певица показана в новом образе. Исполнительнице снимки пришлись по вкусу. В своем аккаунте она поблагодарила Роналда за фото.