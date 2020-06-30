Больной лейкемией Олег Тиньков опубликовал фото после трех курсов химиотерапии

Несколько месяцев назад Олег Тиньков сообщил о том, что борется с раком. Новость стала полной неожиданностью для коллег и друзей бизнесмена, ведь тот никогда всерьез не жаловался на самочувствие.

Сегодня по прошествии долгого курса лечения Олег Юрьевич рассказал о том, какой нелегкий путь проделал за это время. Оказалось, за плечами у Тинькова три курса химиотерапии. Из-за сильного воздействия препаратов на организм у пациента возникли побочные реакции. Иммунитет заметно ослаб, поэтому три месяца назад Олег подхватил еще и коронавирус. Лишь благодаря слаженной и эффективной работе медиков Тинькову удалось выжить.

«Врачи вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но, к сожалению, небольшое количество пораженных лейкозом клеток осталось. Поэтому, как часто случалось в моей жизни, я принял радикальное решение — делать пересадку костного мозга. Это случится в Лондоне на следующей неделе. А там долгие месяцы реабилитации, вероятно, до года», — признался бизнесмен.

Тиньков отметил, что в сложный период его особенно поддержали близкие. Он поблагодарил жену и троих детей за то, что они были рядом и не позволили ему сдаться. «Я, конечно бы, не прошел все эти испытания, если бы не моя семья. Я знал, что уже 31 год живу с лучшей женщиной и у меня трое прекрасных детей, но я на 200% убедился в этом последние шесть месяцев. Рина просто вытащила меня, а дети проявили себя взрослыми и цельными людьми. Спасибо вам, люблю вас», — поделился Тиньков.