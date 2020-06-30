Больной лейкемией Олег Тиньков опубликовал фото после трех курсов химиотерапии

Олег Тиньков продолжает сражаться за жизнь. Благодаря длительному и эффективному лечению удалось достичь ремиссии. Однако риск для жизни бизнесмена все еще сохраняется, поэтому сейчас его готовят к серьезной операции, сообщает Starthit.ru.
Несколько месяцев назад Олег Тиньков сообщил о том, что борется с раком. Новость стала полной неожиданностью для коллег и друзей бизнесмена, ведь тот никогда всерьез не жаловался на самочувствие.
Сегодня по прошествии долгого курса лечения Олег Юрьевич рассказал о том, какой нелегкий путь проделал за это время. Оказалось, за плечами у Тинькова три курса химиотерапии. Из-за сильного воздействия препаратов на организм у пациента возникли побочные реакции. Иммунитет заметно ослаб, поэтому три месяца назад Олег подхватил еще и коронавирус. Лишь благодаря слаженной и эффективной работе медиков Тинькову удалось выжить.
«Врачи вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но, к сожалению, небольшое количество пораженных лейкозом клеток осталось. Поэтому, как часто случалось в моей жизни, я принял радикальное решение — делать пересадку костного мозга. Это случится в Лондоне на следующей неделе. А там долгие месяцы реабилитации, вероятно, до года», — признался бизнесмен.
К сожалению, в конце октября я заболел лейкемией, прилетела ниоткуда и внезапно. Огромное спасибо клинике ЕМС и лично Евгению Аветисову и Анне Шубиной, за то, что быстро и качественно был установили диагноз и я улетел в Берлин. В клинике #Helios, меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на 2 сепсиса и еще кучу «побочек» , огромное спасибо Professor Glass, Dr.Buhl and all doctors and nurses at Helios- they were FANTASTIC! 🤝Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга..это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации…вероятно до года. Я конечно бы не прошел все эти испытания, если бы не моя семья, я знал, что я живу 31год с лучшей женщиной и у меня прекрасные 3 детей, но я на 200% убедился в этом последние 6 месяцев…Рина💋 просто «вытащила меня», а дети проявили себя взрослыми и цельными людьми. СПАСИБО ВАМ, ЛЮБЛЮ ВАС!!!. ❤️И конечно, Молюсь Господу, он меня Спас и сохранил после 2-х сепсисов и Covid-19, да-да я еще переболел корона-вирусом 3 месяца назад. Ну и конечно мои друзья из Тинькофф, Оливер и все мои партнеры меня очень поддерживают, и я знаю, что основанный мною бизнес в надежных и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ руках. И мы выйдем из этого кризиса 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов.. просто потому что мы изначально заточены под «онлайн» и «работу из дома» и у нас лучшая в мире финтек команда. ТИНЬКОФФ-НЕ ПРОДАЕТСЯ! я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава Богу, я только говорил, но не ДЕЛАЛ гадости. Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно, за то, что ГОВОРИЛ, я был часто не прав. Я горжусь тем, что искренне пропагандировал в России предпринимательство и многое сделал для этого, и немного, но поменял среду и отношение к стартаперам и бизнесменам и делал это не для ПР. Ну а я пошел, у меня впереди непростые месяцы, но я буду бороться , шансы есть. Спасибо, что поддерживаете! Богу за всё🙏🙏🙏
Тиньков отметил, что в сложный период его особенно поддержали близкие. Он поблагодарил жену и троих детей за то, что они были рядом и не позволили ему сдаться. «Я, конечно бы, не прошел все эти испытания, если бы не моя семья. Я знал, что уже 31 год живу с лучшей женщиной и у меня трое прекрасных детей, но я на 200% убедился в этом последние шесть месяцев. Рина просто вытащила меня, а дети проявили себя взрослыми и цельными людьми. Спасибо вам, люблю вас», — поделился Тиньков.
Напомним, что из-за болезни бизнесмену пришлось покинуть пост главы банка, который он создал. Он признавался, что теперь у него в приоритете находится собственное здоровье, а не работа. Помимо близких Тинькова поддерживают десятки тысяч поклонников со всего мира. Они уверены, что бизнесмену удастся справиться с недугом, а самое важное сейчас — продолжать борьбу.