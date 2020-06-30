Известный молодой актер и хореограф погиб в Москве, выпав с 11 этажа

В Москве трагически погиб актер и хореограф Максим Парфенов. Причиной стало падение артиста с 11-го этажа, сообщает Topnews со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Известно, что Парфенову на момент гибели было сорок лет.

Выяснилось, что утром 30 июня прохожие заметили силуэт человека в окне одного из домов на 2-й Пугачевской улице. Однако спасти его не успели. Буквально через секунду, после того, как мужчину заметили в окне, он упал вниз. Все, что оставалось очевидцам, так это вызвать скорую помощь. Как информирует «Комсомольская правда», приехавшие медики констатировали его смерть.

Источник в полиции сообщил, что Парфенов упал из окна своей квартиры. Сейчас по факту гибели правоохранителями начата проверку.

Как полагают друзья, Парфенов мог стать жертвой несчастного случая. По словам знакомых, мужчина был счастливым мужем и отцом, возглавлял свой бизнес по организации мероприятий. И, в отличие от коллег, несмотря на пандемию, зарабатывал достаточно. Так что говорить о тяжелом материальном положении семьи нельзя.

О Парфенове известно, что он был солистом балета Государственного академического ансамбля народного танца под руководством Игоря Моисеева, работал хореографом и режиссером-постановщиком в ГИТИСе и преподавал танцы в академии при Большом театре.

Максим был другом многих звезд шоу-бизнеса. За свою карьеру исполнил множество ролей в театре, рекламе и кино. Снимался в сериале «Интуиция».