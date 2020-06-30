В Китае обнаружили новый штамм смертельного для человека свиного гриппа

В КНР группа исследователей обнаружила новый штамм свиного гриппа, который обладает потенциалом пандемии. Ученые дали новому штамму имя - G4 EA H1N1, по их данным он обладает некоторым сходством с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и тогда же вызвал всемирную вспышку.

По словам ученых, несмотря на то, что этот штамм переносится свиньями, он обладает «всеми отличительными признаками», заключающимися в возможности передачи от человека к человеку.

До недавнего времени этот штамм не представлял угрозы для человека, однако в КНР были обнаружены доказательства недавнего заражения новым вирусом. Случилось это в среде работников скотобойни и свиноводства в Китае, сообщает 9 News. «Свиньи считаются носителями или »сосудами для смешивания« вирусов пандемического гриппа», — заявили ученые в материалах «Известий Национальной академии наук».

Эксперты заявляют, что регулярное наблюдение за вирусами гриппа у свиней, имеет важное значение для предупреждения потенциальной пандемии на ранних сроках. Они выяснили, что новый вирус легко передается между хорьками.

В статье китайские ученые заявили, что должны быть быстро осуществлены меры по борьбе с вирусом у свиней и тщательный мониторинг их популяции. А ученым надо как можно скорее усилить работу по разработке вакцины против вируса. Эксперты уверены, что ситуацию с новым штаммом нужно очень внимательно контролировать.