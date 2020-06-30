В Китае обнаружили новый штамм смертельного для человека свиного гриппа

Эксперты заявляют, что вирус распространяется быстро и требует немедленной разработки вакцины во избежание пандемии, пишет Topnews.
По словам ученых, несмотря на то, что этот штамм переносится свиньями, он обладает «всеми отличительными признаками», заключающимися в возможности передачи от человека к человеку.
До недавнего времени этот штамм не представлял угрозы для человека, однако в КНР были обнаружены доказательства недавнего заражения новым вирусом. Случилось это в среде работников скотобойни и свиноводства в Китае, сообщает 9 News. «Свиньи считаются носителями или »сосудами для смешивания« вирусов пандемического гриппа», — заявили ученые в материалах «Известий Национальной академии наук».
Эксперты заявляют, что регулярное наблюдение за вирусами гриппа у свиней, имеет важное значение для предупреждения потенциальной пандемии на ранних сроках. Они выяснили, что новый вирус легко передается между хорьками.