Будущая мама сняла на видео свой живот и не смогла уснуть. Похоже, монстр под кроватью тоже ждет её первенца

Беременная женщина решила снять ролик с будущим ребёнком, который начал шевелиться в её животе, но милого видео не вышло. Вместо приятных воспоминаний она получила такой стресс, что теперь не может спокойно спать. Ещё бы, ведь в кадр попало загадочное существо, выглянувшее из-под кровати, пишет Medialeaks.
Журналисты издания Mirror 29 июня обратили внимание на пост Джеймса Малакая из США, который появился на портале Reddit ещё 8 июня. Публикация собрала 130 апвотов, но это, по мнению корреспондентов, нисколько не умаляет её криповости. Парень рассказал историю, приключившуюся с его младшей сестрой, находящейся на восьмом месяце беременности.
Интересно, что вы думаете. Это происходит в конце видео, которое моя беременная младшая сестра сняла, потому что ребёнок двигался,
- написал он.
По словам Джеймса, его сестра снимала ролик для Snapchat и в тот момент находилась в доме с двумя котятами и собакой. Девушка зашла в спальню и заперла за собой дверь. Хотя животные остались в другой комнате, на заднем фоне в ролике отчётливо слышится жалобное мяуканье.
Большую часть 21-секундного видео не происходит ничего, слышно лишь, как лежащая под серым клетчатым пледом сестра Джеймса дышит. Зная, что в конце следует ожидать чего-то мистического, невольно начинаешь приглядываться к приоткрытой дверце стенного шкафа, но «призрак» приходит не оттуда.
На последних секундах ролика у изножья кровати всплывает округлая фигура, напоминающая чью-то голову.
Но самое удивительное, что будущая мама не видела ничего необычного, пока повторно не просмотрела получившийся ролик. Загадочную тень заметила только камера смартфона.
Was wondering what everyone’s thoughts are on this. It happens at the end and this is a video my pregnant little sister took originally because the baby was moving and she thought her kitty was crying because his companion had just had to be put down. from r/Ghosts
Джеймс рассказал, что в этом доме девушка провела неделю, на протяжении которой постоянно чувствовала гнетущую атмосферу и чьё-то присутствие, словно за ней наблюдали. Ролик был снят в последнюю ночь пребывания американки в пугающем жилье.