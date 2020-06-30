Будущая мама сняла на видео свой живот и не смогла уснуть. Похоже, монстр под кроватью тоже ждет её первенца

Журналисты издания Mirror 29 июня обратили внимание на пост Джеймса Малакая из США, который появился на портале Reddit ещё 8 июня. Публикация собрала 130 апвотов, но это, по мнению корреспондентов, нисколько не умаляет её криповости. Парень рассказал историю, приключившуюся с его младшей сестрой, находящейся на восьмом месяце беременности.

Интересно, что вы думаете. Это происходит в конце видео, которое моя беременная младшая сестра сняла, потому что ребёнок двигался,

- написал он.

По словам Джеймса, его сестра снимала ролик для Snapchat и в тот момент находилась в доме с двумя котятами и собакой. Девушка зашла в спальню и заперла за собой дверь. Хотя животные остались в другой комнате, на заднем фоне в ролике отчётливо слышится жалобное мяуканье.

Большую часть 21-секундного видео не происходит ничего, слышно лишь, как лежащая под серым клетчатым пледом сестра Джеймса дышит. Зная, что в конце следует ожидать чего-то мистического, невольно начинаешь приглядываться к приоткрытой дверце стенного шкафа, но «призрак» приходит не оттуда.

На последних секундах ролика у изножья кровати всплывает округлая фигура, напоминающая чью-то голову.

Но самое удивительное, что будущая мама не видела ничего необычного, пока повторно не просмотрела получившийся ролик. Загадочную тень заметила только камера смартфона.